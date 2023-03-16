Повінь – зміна системи

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Генштаб ЗСУ розповів про втрати ворога станом на 16 березня

16.03.2023

За минулу добу українські військові знищили близько 1040 окупантів, 12 танків та 11 артилерійських систем.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні військові втрати ворога станом на ранок 16 березня орієнтовно склали:

  • особовий склад — близько 162560 (+1040) осіб ліквідовано,
  • танки — 3504 (+12),
  • бойові броньовані машини — 6810 (+11),
  • артилерійські системи — 2539 (+11),
  • РСЗВ — 503 (+1),
  • засоби ППО — 265 (+3),
  • літаки — 305 (+1),
  • гелікоптери — 289 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 2145 (+13),
  • крилаті ракети — 907 (+0),
  • кораблі /катери — 18 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни — 5394 (+17),
  • спеціальна техніка — 257 (+0).

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