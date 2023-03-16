Ізраїль дозволив продаж Україні систем для протидії дронам — ЗМІ

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на продаж cистем боротьби з дронами, які можуть допомогти України Україні протистояти іранським безпілотникам.

Про це пише Axios із посиланням на трьох ізраїльських і українських посадовців.

Зазначається, що це уперше від початку великої війни Ізраїль схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу в Україну. За даними джерел видання, відповідне рішення ухвалили ще у середині лютого.

Ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній — Elbit і Rafael, які розробляють системи боротьби з дронами.

Як пише видання, Ізраїль пропонує Україні купити засоби електронної боротьби для блокування та збивання безпілотників, які мають радіус дії близько 25 миль і можуть розташовуватися поблизу електростанцій та інших важливих об’єктів. Проте відповідна угода поки що не підписана.

За словами ізраїльського посадовця, однією з можливих причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, є бажання побачити, як ці системи працюють проти іранських безпілотників.

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