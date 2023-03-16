Перехоплення у MQ-9 Reaper над Чорним морем схвалили у Кремлі — ЗМІ

«Найвище керівництво» у Кремлі схвалило агресивні дії російських винищувачів проти американського безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем. Про це пише NBC News із посиланням на американських чиновників, знайомих з даними розвідки

При цьому, за їх словами, росіяни планували збити дрон з курсу чи вивести з ладу його обладнання.

Один із співрозмовників телеканалу наголосив про відсутність даних про особисту вказівку путіна щодо перехоплення MQ-9 Reaper. Інші американські посадовці відмовилися надавати детальнішу інформацію, зазначивши лише про прийняття рішення на «найвищому рівні».

Що відомо про інцидент з MQ-9 Reaper над Чорним морем

Вранці 14 березня внаслідок перехоплення російськими Су-27 у море впав MQ-9 Reaper, який виконував розвідувальну місію над Чорним морем. Американські посадовці стверджують, що літаки спочатку скидали перед дроном авіаційне паливо, а потім заділи його пропелер, що і стало причиною падіння.

При цьому в рф факт зіткнення заперечують, а у США кажуть, що воно могло бути ненавмисним.

«Ми не знаємо, наскільки навмисним було зіткнення з безпілотником. Цілком можливо, що це була просто нерозважлива, некомпетентна авіаційна дія пілота», — сказав речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

За словами голови Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, дрон упав у ділянці моря, де глибина сягає 1500 метрів. NBC з посиланням на джерела у Пентагоні пише, що росіяни вже досягли місця падіння, одна поки немає доказів, що їм вдалося знайти його уламки.

При цьому Міллі наголосив, що військові США встигли дистанційно видалити програмне забезпечення на безпілотнику, щоб росіяни не змогли зібрати з дрона будь-яку надсекретну інформацію.

MQ-9 Reaper: технічні характеристики

MQ-9 Reaper — розвідувально-ударний БПЛА, розроблений компанією General Atomics Aeronautical Systems. Перший політ дрон виконав 2 лютого 2001 року.

Безпілотник має розмах крил 20 м та максимальну злітну вагу 4763 кг. Він оснащений турбогвинтовим двигуном, що дозволяє розвивати швидкість понад 445 км/год. Практична стеля польоту становить 15240 метрів, а максимальна тривалість перебування у повітрі — 27 год.

В ударній версії MQ-9 Reaper має 6 підвісок для озброєння. Зокрема, він може нести протитанкові ракети AGM-114 Hellfire класу «повітря-земля», кореговані бомби Mark 82 та інше озброєння.

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