До роботи повернулися 600 тис. українців, – Мінекономіки

На ринку праці України фіксують позитивні тенденції – з березня минулого року 600 тисяч українців повернулись до роботи
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.
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«Війна, зруйновані й закриті через бойові дії підприємства, спричинене війною падіння економіки, вимушений виїзд мільйонів українців за кордон та внутрішня міграція з небезпечних регіонів у більш безпечні – все це негативно позначилось на ринку праці. Проте, починаючи з другої половини минулого року, фіксуються позитивні тенденції – зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців. Хоча станом на сьогодні ми ще не досягли довоєнного рівня кількості зайнятих, можемо констатувати, що з березня минулого року 600 тисяч українців повернулися до роботи. Станом на кінець 2022 року кількість найманих працівників за даними реєстру застрахованих осіб становила 8,6 мільйона», – розповіла Бережна.
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