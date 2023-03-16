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У Польщі представлять виставку присвячену Харкову

16.03.2023

17 березня 2023 року відкривається художня виставка «З міста Залізобетону» у Познані.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Харківська міська рада.

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В експозиції, яка діятиме до 16 квітня 2023 року будуть представлені роботи семи харківських молодих, але вже визнаних художників:

  • Артема Волокітіна,
  • Власа Бєлова,
  • Юлії Голуб,
  • Тетяни Малиновської,
  • Романа Мініна,
  • Олі Федорової
  • Олексія Яловеги.

«Весь цей важкий воєнний рік, де б вони не знаходилися, вдома в Харкові або в тимчасовій евакуації, всі вони продовжують активно працювати, кожен у своєму напрямку та відображати свій мистецький відгук на події, що відбуваються в країні та в світі», – повідомили у департаменті. 

Організатори – Муніципальна галерея міста Познань «Arsenał»  та Харківська художня галерея ім. С. І. Васильківського.

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