У Польщі представлять виставку присвячену Харкову

17 березня 2023 року відкривається художня виставка «З міста Залізобетону» у Познані.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Харківська міська рада.
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В експозиції, яка діятиме до 16 квітня 2023 року будуть представлені роботи семи харківських молодих, але вже визнаних художників:
- Артема Волокітіна,
- Власа Бєлова,
- Юлії Голуб,
- Тетяни Малиновської,
- Романа Мініна,
- Олі Федорової
- Олексія Яловеги.
«Весь цей важкий воєнний рік, де б вони не знаходилися, вдома в Харкові або в тимчасовій евакуації, всі вони продовжують активно працювати, кожен у своєму напрямку та відображати свій мистецький відгук на події, що відбуваються в країні та в світі», – повідомили у департаменті.
Організатори – Муніципальна галерея міста Познань «Arsenał» та Харківська художня галерея ім. С. І. Васильківського.
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