У Польщі представлять виставку присвячену Харкову

17 березня 2023 року відкривається художня виставка «З міста Залізобетону» у Познані.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Харківська міська рада.

Читай також: В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”

В експозиції, яка діятиме до 16 квітня 2023 року будуть представлені роботи семи харківських молодих, але вже визнаних художників:

Артема Волокітіна,

Власа Бєлова,

Юлії Голуб,

Тетяни Малиновської,

Романа Мініна,

Олі Федорової

Олексія Яловеги.

«Весь цей важкий воєнний рік, де б вони не знаходилися, вдома в Харкові або в тимчасовій евакуації, всі вони продовжують активно працювати, кожен у своєму напрямку та відображати свій мистецький відгук на події, що відбуваються в країні та в світі», – повідомили у департаменті.

Організатори – Муніципальна галерея міста Познань «Arsenał» та Харківська художня галерея ім. С. І. Васильківського.