Володимир Зеленський прокоментував результати засідання у форматі “Рамштайн”

Під час десятого засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі “Рамштайн” обговорювалися питання постачання Україні боєприпасів, артилерії, танків та засобів для захисту українського неба. По цім питанням є відповідні рішення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Дякую Сполученим Штатам, які координують “Рамштайн”, та всім нашим партнерам за незмінну готовність допомагати”, — зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що така допомога є особливо важливою зараз, коли відчувається, що “російська агресія наближається до моменту, коли вона може надірватися”.

“Немає такого терориста, який міг би нарощувати свій потенціал у протистоянні з вільним світом. Росія не виняток. Треба постійно посилювати тиск за терор. Що більше тиску буде, то швидшим буде рух до відновлення нашої територіальної цілісності й міжнародного правопорядку”, — додав президент.

Що відомо про “Рамштайн-10”

15 березня 2023 року відбулося десяте засідання Контактної групи з оборони України у форматі “Рамштайн”. Цього разу зустріч пройшла в онлайн-форматі.

За підсумками “Рамштайну” міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Швеція передасть Україні 10 танків Leopard та ключові компоненти засобів протиповітряної оборони, а Норвегія — 2 системи NASAMS

Перед відкриттям 10-го засідання Контактної групи з питань оборони України Остін заявив, що 9 країн взяли на себе зобов’язання надати понад 150 танків Leopard.