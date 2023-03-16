Рада ЄС збільшила фінансову стелю Європейського фонду миру

Рада Європейського Союзу збільшила фінансову стелю для Європейського фонду миру, з якого виділяються кошти для купівлі зброї Україні. Йдеться 7,979 млрд євро до 2027 року, що має забезпечити покриття додаткових фінансових потреб.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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“Це рішення реалізує політичну домовленість, досягнуту 12 грудня 2022 року, коли Рада вирішила збільшити загальну фінансову стелю ЄФПС на 2 млрд євро (у цінах 2018 року) у 2023 році та передбачити можливість подальшого збільшення на більш пізньому етапі (до 5,5 млрд євро у цінах 2018 року до 2027 року)”, — йдеться у повідомленні.

Рада також вирішила встановити базову фінансову суму для загальних витрат на військові навчання ЄС з кризового менеджменту 2023 року на рівні 5 млн євро і запровадити більшу гнучкість у зборі та використанні фінансових внесків держав-членів і їхньому використанні фондом.

У своїх висновках від 15 грудня 2022 року Європейська Рада підтвердила глобальний вимір Фонду і привітала домовленість, досягнуту в Раді 12 грудня 2022 року, щодо забезпечення його фінансової стійкості, зазначається у релізі на сайті організації.

За словами Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля, Європейський фонд миру став невід’ємною частиною підтримки ЄС, спрямованої на зміцнення миру та безпеки в усьому світі.

“Сьогоднішнє рішення збільшує фінансову стелю Європейського фонду миру до понад 7,9 мільярдів євро. Забезпечення фінансової стійкості цього інструменту має вирішальне значення для нашої підтримки не лише України, але й наших партнерів в інших частинах Європи, Африки та Близького Сходу, оскільки їхні потреби продовжують зростати”, — заявив Боррель.