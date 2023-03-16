У Чорному морі помітили нетипову активність російського флоту

У Чорному морі зафіксована нетипова активність ворожого флоту. Росіяни вивели загалом 20 кораблів, серед яких чотири ракетоносії і багато допоміжного флоту.

Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк.

«Ми ретельно спостерігаємо за корабельним угрупованням в Чорному морі і за діями ворога. Зафіксована нетипова активність та кількість корабельного угруповання», — повідомила вона.

За її словами, серед ракетоносіїв — один підводний човен. Разом ці кораблі можуть мати на борту до 28 крилатих ракет.

«Вони намагаються демонструвати свою присутність максимально по Чорному морю там, де можуть собі дозволити, скільки може дозволити світова спільнота. Вони намагаються роззосереджуватися, максимально покриваючи театр морських дій в Чорному морі і намагаючись приховувати свої дії від нас», — сказала Гуменюк.

Нагадаємо, 14 березня внаслідок перехоплення російськими Су-27 у море впав безпілотник MQ-9 Reaper, який виконував розвідувальну місію над Чорним морем. Американські ЗМІ пишуть, що росіяни направили кораблі у район падіння, де глубина сягає 1500 метрів, але поки не знайшли уламки дрона.

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