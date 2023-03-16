Офіцер, який побив строковика під Житомиром, отримав підозру

Офіцеру, який побив строковика у навчальному центрі під Житомиром, повідомили про підозру. Про це інформує Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 11 березня молодший лейтенант, командир взводу роти охорони військової частини, заподіяв солдату легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний розповів, що був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою.

Таким чином офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану. У результаті йому повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол за фактом недбалого ставлення до військової служби у зв’язку з несвоєчасним повідомленням прокурора та ДБР про вчинений у військовій частині злочин.

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