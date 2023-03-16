Підозру отримав настоятель храму УПЦ МП на Закарпатті, який розпалював релігійну ненависть

Служба безпеки зібрала доказову базу стосовно настоятеля Хресто-Воздвиженського кафедрального собору в Ужгороді, який причетний до розпалювання релігійної ненависті.

Про це повідомили в СБУ.

У грудні 2022 року він публічно ображав релігійні почуття українців, які хотіли святкувати Різдво 25 грудня.

Так, правоохоронці задокументували більше семи випадків, коли священнослужитель принижував релігійні почуття вірян інших конфесій та хотів сформувати вороже ставлення до них.

Судово-лінгвістична експертиза підтвердила злочинні дії настоятеля храму. Йому вручили підозру за порушення рівноправності громадян залежно від їх регіональної належності й релігійних переконань.

Зараз вирішують питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

У СБУ наголосили, що дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного на свободу світогляду і віросповідання.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.