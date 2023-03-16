ЗСУ збили китайський безпілотник Mugin-5 на Донбасі — CNN (фото, відео)

У ніч на 11 березня українські військові збили над Донеччиною модернізований дрон китайського виробництва Mugin-5.

Про це пише CNN із посиланням українських бійців.

Зазначають, що агенти СБУ, які базуються на території, що контролює рф, попередили про запуск безпілотника. За тривогою піднялися військові частини, що базуються поблизу Словʼянська. Близько 2 ночі військові 111-ї бригади ЗСУ, які побачили дрон збили його з автоматів АК-47.

За уламками збитого дрона встановили, що це Mugin-5, який виробляють у китайському портовому місті Сямень. Фахівці називають БПЛА «дроном Alibaba». , оскільки їх продають за близько $15 тис. на китайських інтернет-сайтах, включаючи Alibaba і Taobao.

Компанія-виробник дрона Mugin Limited підтвердила CNN, що це БПЛА їхнього виробництва, а інцидент назвали «глибоко прикрим».

«У цьому випадку Mugin-5 Pro, ймовірно, використовувався як бомбардувальник», — зазначив офіцер армії Великої Британії у відставці і фахівець з БПЛА Кріс Лінкольна-Джонс.

Він додав, що збитий БПЛА з військової точки зору дрон дешевий, а це ще раз стверджує, що «росія не є військовою наддержавою».

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