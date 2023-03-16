Відбудова інфраструктури: Україна підписала меморандум з Енергетичним співтовариством

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Енергетичне співтовариство допоможе Україні у відбудові енергетичної інфраструктури.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Енергетичне співтовариство, куди входить більшість країн Європи, допоможе Україні у відбудові енергетичного сектору. Відповідний меморандум підписали сьогодні під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства на чолі з Артуром Лорковським”, – зазначив Шмигаль.
За його словами, йдеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики. Крім того, меморандум передбачає співпрацю у напрямку підготовки судових позовів проти росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі.
“Під час зустрічі ми також обговорили кроки для подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії. Дякуємо за підтримку й солідарність. Разом відновимо та трансформуємо Україну в сучасну європейську державу”, – наголосив Шмигаль.
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