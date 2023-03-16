На Київщині відновили понад 11 тисяч пошкоджених об’єктів

У Київській області вже відновлено понад 11 тисяч об’єктів, пошкоджених внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

Читай також: В Україні запустили земельну платформу “є-Вибір”

Зазначається, що повністю відновили понад 7 тисяч, частково – більш ніж 4 тисячі об’єктів.

Найбільше відновлено об’єктів житлової інфраструктури. «Протягом всього часу вже відновили близько 9 700 багатоповерхових та приватних житлових будинків – більш ніж 5 900 повністю та майже 3 800 частково із забезпеченням життєдіяльності об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Заступник голови КОВА Микола Бойко заявив, що відновлення пошкоджених війною об’єктів на Київщині розпочалося з перших днів звільнення області від російських загарбників.

«За цей період найбільше робіт проведено у Макарівській, Іванківській, Великодимерській, Бучанській, Ірпінській та Гостомельській громадах. Варто зазначити, що саме ці громади й зазнали найбільших руйнувань через російську військову агресію. Спільно з владою на місцях, закордонними партнерами працюємо над відновленням 24/7. Ця робота буде тривати, допоки всі мешканці не повернуться до своїх домівок», – зазначив Бойко.