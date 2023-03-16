Південна Корея і Польща домовилися про участь у відновленні України

Міністр закордонних справ Південної Кореї Пак Джин та його польський колега Збігнєв Рау домовилися про активну співпрацю для відбудови та відновлення України в майбутньому.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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Зазначається, що головні дипломати Південної Кореї та Польщі провели переговори в Сеулі у вівторок, щоб обговорити співпрацю двох країн у сфері оборони та ядерної енергетики, а також основні геополітичні процеси, включаючи війну росії проти України.
Глави МЗС двох країн високо оцінили досягнення у двосторонньому оборонному співробітництві з минулорічного саміту їхніх лідерів і погодилися продовжувати зусилля із впровадження подальших заходів.
Рау оцінив двостороннє оборонне співробітництво двох країн як нову віху у двосторонніх зв’язках.
«Сторони також відзначили необхідність відновлення миру в Україні та домовилися про активну співпрацю для відбудови та відновлення України в майбутньому», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що зустріч відбулася в той момент, коли Варшава посилює партнерство з Сеулом в галузі оборонної промисловості відповідно до зусиль із закупівель озброєнь, особливо на тлі проблем безпеки після повномасштабного вторгнення росії в Україну.
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