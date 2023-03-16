Компанія QHome встановить 100 будинків для сімей, які втратили житло через війну з рф

За підтримки УВКБ ООН та Київської ОВА українська компанія QHome виготовляє та встановить 100 будинків для сімей, які втратили домівку через війну.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“У Київській області на ділянках сімей, чиї будинки були зруйновані внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну, встановлюють збірні будинки компанії QHome. Таке житло розраховане на проживання чотирьох осіб та оснащене всім необхідним. Проєкт реалізується Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) спільно з Київською обласною військовою адміністрацією”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в рамках проєкту буде встановлено 100 будиночків. Першу партію буде надано найбільш постраждалим від війни громадам Бучанського району.

Збірні будинки виготовлені з міцних матеріалів та оснащені меблями українського виробництва. Після встановлення вони одразу готові до експлуатації. Площа становить 25 квадратних метрів та розрахована на чотири особи. Будинок обладнаний усім необхідним, зокрема тут є піч на дровах, кондиціонер, холодильник, туалет і душ, кухня. Крім того, він обладнаний меблями – ліжками, столом та стільцями.