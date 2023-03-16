На деокупованій території Миколаївщини відновили п’ять мостів

На деокупованій території Снігурівщини у Миколаївській області вже відновили п’ять мостів.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Минуло трохи більше 4-х місяців з моменту деокупації Снігурівщини, і за цей час відновлено вже 5 мостів, що ведуть до нашої громади, 3 з яких безпосередньо на території Снігурівської ОТГ», – написав голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

Він також звернув увагу на історію відновлення Нововасилівського мосту. Після деокупації місцеві люди не стали чекати, поки хтось прийде та зробить сполучення із центром громади, а об’єдналися та самостійно відновили проїзд.

«Такі ініціативи потрібно підтримувати, і саме тому, завдяки професіоналізму хлопців з 36-го шляховідновлювального полку, було збудовано новий постійний міст, який 15 березня ввели в експлуатацію», – зазначив голова МВА.

Як повідомлялося, у Снігурівській громаді розпочалася реалізація британського проєкту “Wintarization”, що передбачає відновлення пошкодженого житла.