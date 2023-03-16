Польща передасть Україні чотири МіГ-29 у найближчі дні — Дуда

Протягом найближчих днів Польща поставить Україні чотири винищувачі МіГ-29.

Про це президент країни Анджей Дуда заявив на спільній пресконференції на пресконференції з чеським лідером, повідомляє rp.pl.

«Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговують і готують», — заявив Дуда.

За його словами, відповідне рішення ухвалили на рівні державних органів влади. Інші винищувачі Україні планують поставити протягом року.

«Можна з упевненістю сказати, що ми буквально в цей момент відправляємо ці МіГ в Україну. У нас на сьогодні ще є десяток таких МіГів. Це МіГи, які ми отримали на початку 1990-х років», — додав польський лідер.

Нагадаємо, на початку березня Польща зі Словаччиною домовились про спільну передачу винищувачів МіГ-29 Україні. Згодом стало відомо, що Словаччина готується передати 10 з 11 літаків, але спочатку це має затвердити парламент.

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