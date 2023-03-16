Чистий четвер 2023: історія, традиції та що потрібно робити цього дня

В останній тиждень Великого посту віряни починають активно готуватися до святкування Великодня. Особливим в цей період є Чистий четвер. В народі цей день пов’язують з очищенням не лише душі, а й тіла.

Розповідаємо, що потрібно робити в Чистий четвер та які традиції та прикмети існують в цей день.

Коли Чистий четвер 2023 року в Україні

Великий піст поділяється на 7 тижнів. Завершальним є Страсний тиждень, в останні дні якого проводяться приготування до свята. Щороку Чистий четвер припадає на різні числа в залежності від дати Воскресіння Господнього.

У 2023 році це буде 13 квітня, а вже в неділю, 16 квітня, українці відзначатимуть Великдень.

Чистий четверг: історія

Чистий Четвер (Великий четвер, Страсний четвер) — це останній четвер перед Великоднем, коли віруючі згадують важливі події з життя Христа. У цей день вшановується Таємна вечеря, обмивання Ісусом ніг Його учнів, молитва Христа в Гефсиманському саду і зрада його учня Юди. Цей вчинок повинен був згуртувати його послідовників, зміцнивши внутрішні узи любові і створивши непорушні узи братства.

В Євангеліє зазначено про те, що в цей день вперше Христос встановив обряд причастя: віруючі кусають шматок хліба і роблять ковток вина. Згодом це стало своєрідними символами. Вино уособлювало кров Сина Божого, а хліб — тіло. Також на вечірній молитві Христос в день Великого четверга повідомив своїм учням, що незабаром відбудеться зрада. Біблія говорить, що Ісус навіть знав ім’я зрадника, але вважав за краще його приховати.

З Чистого четверга і до самого Великодня в храмах згадують земні страждання Христа перед його розп’яттям. У церкві відбувається читання 12 Страсних Євангелій, де йдеться про страждання Ісуса перед стратою.

Що потрібно робити у Чистий четвер

В народі Чистий четвер пов’язаний з очищенням не лише душі, а й тіла. Здавна саме в цей день починаються традиційні приготування до святкування Великодня. Вважається, що Великдень потрібно зустрічати у чистій, охайній оселі, де немає нічого поламаного. Саме тому у четвер прийнято робити наступне:

випікати паски і фарбувати яйця, але до освячення їх не вживати;

проводити генеральне прибирання будинку — акцент приділяється саме миттю підлоги, дверей, вікон. Наші предки вірили: якщо не прибрати в Чистий четвер, увесь рік сім’я житиме у чварах і непорозуміннях;

викидати старі чи пошкоджені речі;

завершувати усі справи;

готувати страви до святкового столу.

Дуже важливим обрядом на Чистий четвер вважається купання себе й рідні, яка сама не може це зробити (діти, люди похилого віку, інваліди). Віряни роблять це на згадку про те, як Спаситель омив ноги своїм апостолам перед Тайною вечерею.

Коли купатися в Чистий четвер

Існують певні правила, коли і як купатися в Чистий четвер. Їх обов’язково дотримуються всі віряни:

купатися варто ще до сходу сонця, тоді ваша душа і тіло наповняться максимальною кількістю енергії — 13 квітня 2023 року в Києві сонце зійде о 05:07, тому заплануйте купання ще до п’ятої ранку;

на Чистий четвер вмиваються водою зі срібної ложки чи іншого срібного предмету — так ви отримаєте здоров’я і красу на цілий рік;

під час купання на Чистий четвер молитва є обов’язковою — так людина змиває всі свої гріхи. Під час молитви заведено звертатися до Божої Матері та Ісуса Христа, а також до свого ангела-охоронця;

купатися краще стоячи, щоб вода стікала по всьому тілу — тоді вона гарно омиє людину;

обирайте прохолодну воду — вважається, що тоді душа й тіло краще очистяться від гріха і бруду.

Чистий четвер: народні прикмети

Якщо в Чистий четвер залишити невимитий посуд чи не закінчити прибирання, то рік буде невдалим.

Якщо не прибрати в Чистий четвер, то весь рік сім’я житиме у чварах і непорозуміннях.

Якщо під час прибирання знайшлися речі, які були давно забуті, то це на щастя.

Якщо перерахувати всі гроші в будинку три рази — сім’я буде в достатку в цьому році.

Щоб вдома водилися гроші, у воду, якою миють підлоги, потрібно покласти монети.

Якщо зайти на світанку чистого четверга в річку по пояс, то можна змити всю невдачу.

Хороша сонячна погода в Чистий четвер — залишок весни буде теплим.

Дощовий день в Чистий четвер віщує погану погоду до літа.

В Чистий четвер не можна давати і брати в борг, бо разом з грошима піде і достаток з дому.

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