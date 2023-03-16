Колісні танки AMX-10 RC вже прибули до України — міністр оборони Франції

Легкі французькі танки AMX-10 RC прибули до України, деякі з них вже на передовій.

Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, пише Le Figaro.

«Танки AMX 10-RC, обіцяні Францією на початку січня, прибули в Україну», — сказав міністр.

За його словами, частину з цих танків вже використовують українські військові на передовій.

Лекорню зазначив, що бойові машини відправили через два місяці після оголошення, адже весь цей у Франції тренували на AMX 10-RC українських бійців.

Він також додав, що розглядає можливість проведення «другої хвилі» передачі танків і готує низку рішень для президента Франції Макрона щодо цього.

Французький колісний танк AMX-10RC використовують для розвідувальних завдань та вогневої підтримки піхоти під час бою. Бронемашина озброєна 105-мм нарізною танковою гарматою, яка здатна стріляти на дальність до 2 км.

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