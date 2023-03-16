Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що у списку

Влада Німеччини передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди 155-мм та боєприпаси для систем MARS II.

Про це повідомили на сайті уряду країни.

Так, у рамках партії допомоги українські військові отримають:

500 пістолетів SFP9;

5 тис. снарядів калібру 155-мм;

високоточні керовані боєприпаси калібру 155-мм;

боєприпаси для РСЗВ MARS II;

25 генераторів;

два автонавантажувачі;

два ангарні намети.

Частину зі списку передадуть зі складу Бундесверу, інше озброєння замовлять у виробників, які фінансуються коштами програм уряду з модернізації.

Також уряд ФНР анонсував, що невдовзі передасть українським військовим ще 5330 снарядів 155 калібру і ракети для системи ППО IRIS-T.

Раніше президент Польщі заявив, що країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 у найближчі дні.

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