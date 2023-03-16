Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги: що у списку

Влада Німеччини передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли снаряди 155-мм та боєприпаси для систем MARS II.
Про це повідомили на сайті уряду країни.
Так, у рамках партії допомоги українські військові отримають:
- 500 пістолетів SFP9;
- 5 тис. снарядів калібру 155-мм;
- високоточні керовані боєприпаси калібру 155-мм;
- боєприпаси для РСЗВ MARS II;
- 25 генераторів;
- два автонавантажувачі;
- два ангарні намети.
Частину зі списку передадуть зі складу Бундесверу, інше озброєння замовлять у виробників, які фінансуються коштами програм уряду з модернізації.
Також уряд ФНР анонсував, що невдовзі передасть українським військовим ще 5330 снарядів 155 калібру і ракети для системи ППО IRIS-T.
Раніше президент Польщі заявив, що країна передасть Україні чотири винищувачі МіГ-29 у найближчі дні.
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