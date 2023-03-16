Штрафи за порушення ПДР: як перевірити їх наявність онлайн та де сплачувати

Наразі камери автофіксації реєструють випадки перевищення швидкості, відео- та фотофіксацію проїздів перехресть вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту.

Порушення усіх цих ПДР тягне за собою певний штраф. Так, більшість водіїв повністю дотримуються усіх правил, але üочуть бути впевнені, що на їхнє ім’я не надіслали відповідний «лист щастя».

В Україні власники автомобілів мають змогу перевіряти наявність штрафів за порушення ПДР і сплачувати їх онлайн за допомогою декількох ресурсів, зокрема й Телеграм-ботів.

Це важливо, тому що у випадку, якщо ви зможете погасити 50 і більше відсотків від від встановленої суми штрафу протягом 10 днів, його сума залишатиметься незмінною, а ось якщо сплата не відбувається упродовж 30 днів, то постанова підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, і людина зі статусу правопорушника переходить у статус боржника.

Chas News детально пояснює про те, де та як саме можна перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

Перевірка штрафу в «Дії»

Встановивши застосунок «Дія», ви отримуватимете інформацію про штрафи одразу на смартфон, як звичайні SMS-повідомлення. У «Дії» мають міститися дані про водійські права.

У розділі «Послуги», підрозділі «Штрафи за порушення ПДР», можна обрати зручний спосіб оплати.

Перевірка штрафу на сайті ГСЦ МВС

Відкривши через пошукову систему сайт Головного сервісного центру МВС, потрібно ввести наступні дані:

номер авто

дані паспорта власника транспортного засобу (ТЗ), або

дані посвідчення водія, або

серія і номер постанови про накладення штрафу.

Система обробить запит і, крім основної інформації, ви отримаєте також фотозвіт та всі деталі про порушення ПДР.

Як користуватися застосунком Штрафи ПДР

Це офіційний застосунок МВС, в якому ви знайдете постанови, що стосуються транспортного засобу та зможете одразу сплатити штраф.

Інформація про нові порушення ПДР може надходити на ваш смартфон після оформлення підписки.

Телеграм-бот «Штрафи ПДР»

Telegram-бот «Штрафи ПДР дуже популярний у водіїв. Тут можна додати транспортний засіб (ТЗ) у систему відслідковування порушень, отримати інформацію про штрафи та допомогу, у разі виникнення питань.

Штрафи у банківських застосунках Monobank і Приват24

Легко і швидко сплатити штрафи про порушення ПДР тепер можна у застосунках Приват24 та Монобанк.

Можна оплачувати декількома платежами, головне — внести мінімум 50% протягом 10 днів.

Якщо ви прострочили оплату штрафу, постанова підлягатиме примусовому виконанню органами державної виконавчої служби. Тож штрафи слід оплачувати протягом 30 днів з дня винесення постанови.

Сплатити штраф готівкою в касі або терміналі самообслуговування

Погасити квитанцію таким чином зручно водіям, які не мають банківської картки або доступу до інтернет-ресурсів. У найближчому відділенні банку передайте касиру паспорт, ІПН, номер постанови та гроші. Натомість заберіть чек. Зарахування відбувається протягом 3-х днів.

Оплатити готівкою можна також у терміналі. Вони розташовані у торгових центрах, магазинах, громадських місцях. На відміну від банків, всю інформацію необхідно вносити самостійно. Решту термінали найчастіше видають лише на мобільний рахунок чи пропонують переказати на благодійність.

Нагадаємо, у листопаді 2022 року у Києві встановили нові тарифи на паркування автомобілів.

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