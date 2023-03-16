СБУ заблокувала три схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих — чиновник Міноборони (фото)

Служба безпеки викрила ще три схеми у Києві, на Львівщині та Закарпатті ухилення військовозобов’язаних українців від мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

Організатори оборудок пропонували чоловікам уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду. Вартість таких «послуг» становила до $9 тис.

Так, у Києві правоохоронці затримали заступника начальника одного з управлінь Міноборони. Він готував фейкові документи для зняття чоловіків з військового обліку. Чиновник оформлював довідки через зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах.

На Закарпатті уникнути призову військовозобов’язаним допомагали двоє мешканців Берегівського району. Вони планували перевозити своїх «ухилянтів» поза встановленими пунктами пропуску на своїх автівках. Один з ділків раніше вже був засуджений за незаконне переправлення осіб через кордон.

А на Львівщині правоохоронці викрили трьох ділків, які пропонували чоловікам виїхати під виглядом водія міжнародних перевезень.

Усім п’ятьом фігурантам повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб.

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