Повінь – зміна системи

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Швеція передасть Україні вісім САУ Archer

16.03.2023

Уряд Швеції планує поставити Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer.

Про це заявив міністр оборони Пол Йонсон, пише Dagens Industri.

«Можна сказати, що система Archer — це снайперська гвинтівка, а не дробовик. Саме здатність завдавати надглибоких ударів по артилерійській системі противника робить Archer унікальним», — зазначив Йонсон.

Поставити установки Україні планують тільки через декілька місяців, після навчань військових. Крім того, на Archer планують встановити комп’ютери для управління вогнем, а також створити логістичний хаб для обслуговування та ремонту неподалік від кордону з Україною.

зазначають, що  із восьми одиниць одночасно на полі бою, оскільки дві необхідно тримати в резерві, щоб мати можливість підібрати запчастини.

Загалом Швеція має 48 таких установок: 24 з них — на озброєнні у Збройних Сил країни, решта перебувають на зберіганні. Сама ж Україна зможе одночасно використовувати на полі бою шість із восьми установок, дві лишатимуться в запасі на випадок ремонту.

Крім того, у шведському парламенті представили проєкт поправок до бюджету, згідно з яким країна планує надати Україні і 10 танків Leopard 2 та іншу техніку на близько $570 млн.

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