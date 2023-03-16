Графіки відключення світла в Україні 17 березня: яка ситуація в енергосистемі

Електростанції України виробляють достатньо електроенергії для забезпечення споживання. При цьому зберігаються певні мережеві обмеження у Житомирській, Київській областях та у місті Києві.
В інших регіонах обмежень немає, тому немає й необхідності запроваджувати погодинні відключення. Натомість ситуація може змінитися у разі нових обстрілів або локальних аварій.
Сhas News розповідає, де можна знайти інформацію про графіки можливих відключень у кожному регіоні країни.
Коли не буде світла у Вінницькій області 17 березня
У випадку вимкнень дізнатися свою чергу відключень за адресою та актуальний графік можна за цим посиланням, а отримати інформацію про аварійні відключення — за цим посиланням.
Коли не буде світла у Волинській області 17 березня
Відключення світла в регіоні не заплановані. Актуальну інформацію про можливі вимкнення повідомляють у Telegram-каналі Волиньобленерго.
Коли не буде світла у Дніпрі та Дніпропетровській області 17 березня
Відключення світла не заплановані, але у разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області за графіками. Про зміну ситуації можна ознайомитись з графіком можна за посиланням.
Коли не буде світла у Житомирській області 17 березня
В області діють обмеження у постачанні електроенергії. Тому можливі погодинні відключення. Детальну інформацію та розклад відключень світла можна отримати за посиланням.
Коли не буде світла у Закарпатській області 17 березня
У регіоні вимикати світло не планують. Але у разі перенавантаження ознайомитись із графіком можливих вимкнень можна за посиланням.
Коли не буде світла у Запорізькій області 17 березня
У випадку застосування стабілізаційних відключень ознайомитися із переліком адрес для кожної з черг можна за посиланнями: 1 черга, 2 черга, 3 черга.
Коли не буде світла в Івано-Франківській області 17 березня
У разі змін у роботі енергосистеми графіки можна дізнатися на сайті Прикарпаттяобленерго та на Facebook-сторінці компанії.
Коли не буде світла у Києві 17 березня
У Києві можливі стабілізаційні відключення. Перевірити інформацію щодо вимкнень можна за посиланням.
Коли не буде світла у Київській області 17 березня
В області можливі обмеження у постачанні електроенергії. Дізнатись актуальну інформацію про відключення можна за посиланням.
Коли не буде світла у Кропивницькому та Кіровоградській області 17 березня
Про обмеження споживання у регіоні не повідомляли. У разі змін з графіками можна ознайомитись за посиланням.
Коли не буде світла у Львові та Львівській області 17 березня
На Львівщині не планують обмежувати споживання електроенергії. Якщо ситуація зміниться, графік відключень можна переглянути за посиланням.
Коли не буде світла у Миколаївській області 17 березня
Про ситуацію з електропостачанням і відключеннями світла оперативно інформують на сторінці Миколаївобленерго у Facebook.
Коли не буде світла в Одесі та Одеській області 17 березня
У разі перенавантаження мереж можливі обмеження електропостачання в окремих районах області. Перевірити інформацію щодо відключень за вашою адресою можна тут.
Коли не буде світла у Полтавській області 17 березня
В області діють обмеження у постачанні електроенергії. Тому можливі погодинні відключення. Переглянути розклад вимкнень світла в області можна на сайті. Дізнатися, у якій групі ваша адреса можна тут.
Коли не буде світла у Рівненській області 17 березня
У разі застосування стабілізаційних відключень світла актуальні графіки можна подивитися за посиланням.
Коли не буде світла у Сумській області 17 березня
Обмеження у постачанні скасували. У випадку зміни ситуації ознайомитись з графіками можна за посиланням.
Коли не буде світла у Тернопільській області 17 березня
З графіком можливих відключень можна ознайомитись тут.
Коли не буде світла у Харкові та Харківській області 17 березня
При зростанні споживання або у випадку аварій можливі відключення. Перевірити інформацію про відключення можна тут.
Коли не буде світла у Хмельницькій області 17 березня
З графіком можливих вимкнень у разі їх застосування можна ознайомитись тут.
Коли не буде світла у Черкаській області 17 березня
Дізнатись розклад вимкнень електроенергії на випадок погіршення ситуації, а також перевірити свою адресу, можна за посиланням.
Коли не буде світла у Чернівецькій області 17 березня
У Чернівецькій області світло не вимикатимуть. У разі змінення ситуації розклад можливих відключень електрики можна подивитись тут.
Коли не буде світла у Чернігівській області 17 березня
У разі погіршення ситуації подивитися, за якою групою вимикатимуть світло за вашою адресою, можна за цим посиланням.
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