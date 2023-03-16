17 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 17 березня

Сьогодні в Ірландії та багатьох інших країнах святкують День святого Патрика.

Цей день є державним святом в Ірландії, Північній Ірландії, на острові Монтсеррат і в канадській провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Також свято відзначають ірландці, що проживають по всьому світу, — у Великій Британії, Канаді, США, Аргентині, Австралії, Новій Зеландії.

Варто зазначити, що до святкувань і гулянь залюбки долучаються й представники інших націй, які не проти весело провести час. Адже це свято в останні десятиліття вийшло далеко за рамки релігійного і стало доволі комерціалізованим фестивалем.

Патрик, на честь якого встановлене свято, жив приблизно у 387—493 роках. Він був християнським місіонером і єпископом. Офіційно Патрика не канонізували, оскільки він жив ще до появи відповідних церковних законів. Проте він увійшов до перших складених церквою списків святих, його шанують як святого в католицькій та православній церкві, де його вважають рівноапостольним. Його також вважають святим англіканська спільнота та лютеранська церква. Святий Патрик є покровителем Ірландії.

На День святого Патрика вбираються в зелений колір, смакують ірландські віскі та пиво, співають ірландські пісні та танцюють національні танці.

Цікаво, що колись кольором святого Патрика був синій — на на небагатьох збережених зображеннях він постає саме у синьому вбранні. Але зелений набув особливого сенсу для ірландців після повстання 1798 року проти англійців. Тоді ірландські солдати вдягли зелену уніформу. Тепер під час гулянь на День святого Патрика в зелений фарбують пиво, волосся, язики та навіть воду в річках.

А особливим символом свята є трилисник конюшини. Його, за легендою, святий Патрик вибрав як символ віри і святої Трійці.

День святого Патрика відзначають 17 березня — у день його смерті.

А в Бангладеші сьогодні відзначають День дітей.

Яке релігійне свято 17 березня

Сьогодні православна церква серед інших вшановує пам’ять преподобного Герасима Йорданського. Він жив у V столітті, був християнським монахом і аскетом.

Із Герасимом пов’язана легенда про лева. За переказами, якось на березі річки Йордан до Герасима з ревом підійшов поранений лев. Йому в лапу залізла тернина. Звір підняв напухлу лапу до Герасима, той витягнув тернину, обмив і перев’язав левові кінцівку. Відтоді лев залишився жити біля Герасима в монастирі.

Від того переказу зародилась традиція зображати на іконах Герасима і поруч з ним лева.

Також 17 березня — день пам’яті мучеників Павла та Юліани. Вони були християнськими мучениками, яких вбили в Палестині 270 року під час гонінь імператора Авреліана.

День ангела 17 березня

Іменини в цей день святкують Данило, Василь, В’ячеслав, Юлія, Яків, Григорій, Юрій, Георгій.

Які історичні події стались 17 березня

1674 — Івана Самойловича проголосили гетьманом «обох берегів Дніпра».

1845 — англієць Стівен Перрі запатентував канцелярську гумку.

1861 — відбулось об’єднання Італії, проголошене Італійське Королівство, яке очолив Віктор Емануїл II.

1861 — в Російській імперії оприлюднили маніфест про скасування кріпацтва.

1917 — у Києві створили Українську Центральну Раду, головою став Михайло Грушевський.

1959 — 14-й Далай-лама втік із Тибету до Індії внаслідок придушення повстання тибетців китайською владою. Сформовано уряд Тибету у вигнанні, що існує й сьогодні.

1960 — у Японії вперше у світі надійшли у продаж різнокольорові фломастери.

1992 — терористична атака на посольство Ізраїлю в Аргентині — внаслідок потужного вибуху був повністю зруйнував будинок посольства, загинули 22 людини, поранення отримали 242 (про найбільші теракти XXI століття читайте в матеріалі Сhas News).

2000 — в Уганді близько пів тисячі членів релігійної секти «Заповіді Божі» влаштували масовий суїцид.

Хто народився 17 березня

1473 — Яків IV, король Шотландії (1488—1513).

1628 — Франсуа Жирардон, французький скульптор.

1834 — Готтліб Даймлер, німецький інженер, конструктор авто.

1856 — Михайло Врубель, український і російський художник.

1874 — Августин Волошин, український громадський діяч, священик.

1881 — Вальтер Гесс, швейцарський фізіолог, Нобелівський лауреат 1949 року.

1939 — Джованні Трапаттоні, італійський футболіст і тренер.

1951 — Курт Рассел, американський кіноактор.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.