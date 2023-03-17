Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, аби підкреслити власну впливовість — ISW

Військові аналітики прийшли до висновку, що засновник «Вагнера» Євген Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб показати власну значимість на внутрішньополітичному рівні росії.

Апр це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Фінансист групи «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що отримав запит від преси, який викриває змову президента росії володимира путіна і секретаря Ради безпеки Росії Миколи Патрушева з метою підірвати і «нейтралізувати» групу «Вагнер».

Пресслужба Пригожина опублікувала 16 березня нібито запит на коментар від російського видання, яке запитувало, чи знав Пригожин про нібито обговорення між путіним і Патрушевим щодо майбутнього ПВК «Вагнера».

У прескоментарі стверджується, що інформація про ці обговорення нещодавно поширилася в російському та українському Telegram-каналах, і стверджується, що Патрушев сказав путіну, що від Вагнера «нічого не залишиться» за «півтора-два місяці».

Пригожин опублікував аудіозапис у відповідь на заявлений коментар для преси, в якому заявив, що не чув про подібні переговори і не бачив спекуляцій з цього приводу у телеграм-каналах. Він зауважив, що російські спецслужби мають займатися знешкодженням загроз росії, звідки б вони не походили.

ISW не знайшов жодної інформації, яка б свідчила про те, що ці переговори відбулися, а також не зафіксував жодних спекуляцій у російському інформаційному просторі на цю тему.

В інституті зазначають, що відсутність зовнішнього підтвердження з цього приводу наводить на думку, що Пригожин сфабрикував повідомлення про цю нібито змову, щоб провести кілька інформаційних операцій від імені «Вагнера» та власної репутації.

Аналітики припускають: схоже, Пригожин ретельно створює інформаційні умови, щоб звинуватити Патрушева в невдачах «Вагнера» і потенційних репресіях проти ПВК, а також представити вигаданий сценарій, згідно з яким «Вагнер» становить пряму загрозу на внутрішньополітичному рівні росії.

«Ці зусилля, схоже, є подальшим етапом кампанії Пригожина проти російського військового істеблішменту, а Патрушев може стати наступною мішенню Пригожина після його скоординованих інформаційних кампаній проти Міністерства оборони та Генерального штабу Росії», — ідеться в огляді інституту.

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