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Бельгія передасть Україні 240 військових вантажівок

17.03.2023

Міністерство оборони Бельгії планує передати Україні 240 військових вантажівок.

Про це повідомляє The Brussels Times.

Зазначається, поставка першої партії вантажівок Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi і Volvo Manumat запланована на наступний тиждень. Їх використовуватимуть для переправлення військ і техніки.

Бельгійська армія має в резерві близько 400 автомобілів зазначених моделей. Сюди входять вантажні машини, моделі з краном та вантажівки-евакуатори. У 2023 році ці транспортні засоби будуть виведені з експлуатації та замінені на новіші.

Департамент матеріальних ресурсів міноборони Бельгії зазначає, що поетапне виведення з експлуатації машин планувалося кілька років, але їх заміна була пришвидшена через війну в Україні. Тож бельгійська армія може передати більшість автомобілів українській армії.

Ці вантажівки експлуатуються ще з 1992 року, однак досі у доброму стані. Перед відправкою всі транспортні засоби перевірять та за необхідності відремонтують.

Бельгійська армія також надішле запчастини та інструкції з експлуатації для вантажівок.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна в 2022 році увійшла до трійки найбільших імпортерів зброї.

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