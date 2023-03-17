Усе було готове ще у січні. Літак «Мрія» перед повномасштабною війною планували відправити в Німеччину — Bild

Найбільший у світі український транспортний літак «Мрія», який російські окупанти знищили у аеропорту Гостомеля на початку вторгнення в Україну, мали вивезти з країни. Легендарний літак мав полетіти в німецький аеропорт «Лейпциг/Галле».

Як пише видання Bild, «Мрію» мали вивезти до Німеччини перед вторгненням росії в Україну у лютому 2022 року.

«Увечері перед початком війни екіпаж і пілоти сіли в повністю заправлений вантажний літак, але, за словами капітана Дмитра Антонова, їм не дозволили злетіти за вказівкою вищого керівництва», — йдеться у матеріалі.

Зазначається, що для порятунку легендарної «Мрії» аеропорт «Лейпциг/Галле підготував усе за місяць до початку повномасштабної війни. Паркомісце для літака було забезпечене з 26 січня 2022 року.

Речник аеропорту Уве Шухарт підтвердив у коментарі виданню, що переміщення літаків Ан-225 та Ан-124 до Німеччини було заплановано на 25 лютого.

«Це було підтверджено 21 лютого. Були дискусії про це тижнями раніше», – пояснив він.

Аеропорт «Лейпциг/Галле» був для української «Мрії» другим домом. З 2008 року найбільший у світі літак приземлявся там 32 рази.

Знищення «Мрії»

Відомий на весь світ український літак «Мрія» знищили на початку російського вторгнення в Україну — 27 лютого 2022 року — під час повітряної атаки окупантів в аеропорту Гостомеля.

Згодом в СБУ зазначили, що деякі працівники ДП «Антонов» тривалий час перешкоджали Силам оборони в організації протиповітряної та наземної охорони аеропорту. Це призвело до того, що літак знищили росіяни.

У березні 2023 року СБУ повідомила колишнім керівникам Державного підприємства «Антонов» про підозру. За даними правоохоронців, їхні дії призвели до знищення легендарного літака.