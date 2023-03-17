Голосування завершене: яку назву обрали для «Південної залізниці»

У п’ятницю, 17 березня у «Дії» завершилося голосування за нову назву «Південної залізниці», яка обслуговує Харківську, Полтавську та Сумську області.

Про результати голосування повідомив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Продовжуємо прибирати російський слід із назв філій «Укрзалізниці». Українці обрали в «Дії» нову назву для «Південної залізниці». До опитування доєдналися понад 860,4 тисячі користувачів. Більшість із них підтримали варіант «Харківська залізниця» — 335,6 тисячі голосів», — написав Федоров.

Чому вирішили перейменувати залізницю?

«Укрзалізниця» вирішила перейменувати свої підрозділи через те, що деяким із них давали назву з огляду на їхнє розташування у Російській імперії.

Крім того «Укрзалізниця» оголосила, що до 2025 року планує повністю українізувати залізницю, позбувшись усіх назв і символів, пов’язаних з росією та СРСР.

Зокрема, під час українізації хочуть прибрати переклад міст російською з фасадів станцій; змінити позначки кілометражу, починаючи підрахунок із Києва, а не з Москви; перейти від радянської системи залізничних умовних позначень і сигналів до загальноєвропейської; дублювати інформацію у квитках не російською, а англійською.

Нагадаємо, що раніше проводилося опитування щодо нової назви для регіональної філії «Південно-Західна залізниця». Більшість респондентів обрали варіант «Центральна залізниця».

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