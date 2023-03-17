Словаччина передасть Україні 13 винищувачів МіГ-29

У п’ятницю, 17 березня словацький уряд схвалив передачу 13 винищувачів МіГ-29 Україні

Про це Едуард Хегер, прем’єр Словаччини, поінформував у Twitter.

«Словацький уряд щойно схвалив передачу Україні 13 МіГ-29! Обіцянки повинні бути дотримані, коли Володимир Зеленський попросив про зброю, зокрема винищувачі. Я сказав, що ми зробимо все можливе. Радий, що інші роблять те саме. Військова допомога — ключова для забезпечення здатності захистити себе та всю Європу від Росії», — написав прем’єр.

За його словами, винищувачі мають використовуватись для захисту та забезпечення протиповітряної оборони, а не нападу.

Нагадаємо, 16 березня Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги.

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