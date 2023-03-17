В Україні потрібно оцифрувати 12 мільйонів музейних предметів

В Україні необхідно оцифрувати 12 мільйонів музейних предметів, і ця робота може зайняти роки.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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“Перед нами величезний виклик – оцифрування 12 мільйонів музейних предметів. Ця робота на роки”, – написав Ткаченко.
Він додав, що під час візиту делегації Міністерства культури та ЗМІ Республіки Хорватія на чолі з міністеркою Ніною Обулєн Коржінек обговорювали, серед іншого, питання цифровізації. Також спілкувалися про великий досвід Хорватії щодо збереження культурної спадщини під час війни, повернення експонатів й відновлення культурної спадщини.
“Як зазначають хорватські спеціалісти, вся ця велика робота триває до сьогодні, не дивлячись на те, що минуло вже 28 років (після війни – ред.). Фокус її спрямований на відновлення та повернення культурних цінностей, на діджиталізацію та цифровізацію всіх процесів. Це потрібно й Україні. Для цього хорватські колеги ділитимуться досвідом з нами”, – написав Ткаченко.
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