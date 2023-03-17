НАБУ і САП завершили розслідування щодо розкрадання ₴4,4 мільйона для кіностудії Довженка

НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишніх головного інженера ДП “Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка” та генерального директора приватної компанії у розкраданні понад ₴4,4 мільйона.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“14 березня 2023 року НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою колишніх головного інженера ДП “Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка” та генерального директора приватної компанії у розкраданні понад 4,4 млн грн. Дії обох осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, ексдиректору ТОВ додатково інкримінують ч. 1 ст. 209 КК України”, – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що у листопаді 2018 року ДП “Кіностудія ім. О.Довженка” оголосило відкриті торги із закупівлі телевізійного та аудіовізуального обладнання. Однак до того тодішній гендиректор компанії домовився з головним інженером держпідприємства про “співпрацю”. Її результатом стала перемога компанії у торгах та укладення з нею договору, що не передбачав санкцій за порушення термінів постачання обладнання.

Як заявили в НАБУ, “за умовами торгів обладнання кіностудії мали поставити до кінця 2018 року. Цього не сталося, але колишній головний інженер доповів керівництву про інше, після чого держпідприємство сплатило приватній компанії за обладнання, яке не одержало”.

Фактичне постачання відбулося лише у квітні 2019 року та не в повному обсязі. Вартість непоставленого та оплаченого обладнання становить понад 4,4 млн грн. Заволодіння цими коштами інкримінують підозрюваним.

Про підозру особам повідомили у вересні 2022 року, а 14 березня 2023 року колишньому гендиректору приватної компанії змінили повідомлення про підозру, додатково інкримінувавши ч. 1 ст. 209 ККУ (легалізація коштів).