Нідерланди допоможуть у збереженні культурної спадщини України

Україна та Нідерланди співпрацюватимуть задля збереження української культурної спадщини та розвитку культури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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У вівторок, 14 березня, відбулась зустріч команд Міністерства культури та інформаційної політики України на чолі з Олександром Ткаченком й Міністерства освіти, культури та науки Королівства Нідерландів під головуванням державного секретаря з питань культури і медіа Гюнай Услу.

Сторони обговорили можливі шляхи співпраці між Україною та Нідерландами у сфері культури й збереження української культурної спадщини.

«Ми вдячні Нідерландам за солідарність з українцями. Ми високо цінуємо рішення вашого уряду визначити Україну важливою країною для міжнародного культурного співробітництва й дуже вдячні за рішення фінансово підтримувати українську культуру. Міністерство готове слугувати містком для налагодження співпраці між українськими та голландськими закладами культури», – заявив Ткаченко.

Він також запросив керівництво Міністерства освіти, культури та науки Королівства Нідерландів в Україну.

У МКІП зазначили, що сподіваються на активну співпрацю з Нідерландами у сфері захисту, збереження й відновлення культурної спадщини України, цифровізації сфери культури, а також на підтримку діяльності українських закладів культури, митців культурної сфери та креативних індустрій в Україні.

«Наразі Україна потребує негайного захисту, а у майбутньому реконструкції культурних об’єктів й інфраструктури. Адже російська агресія вже призвела до знищення понад 1322 культурних об’єктів», – йдеться у повідомленні.

Ткаченко також підкреслив важливість підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту книги й в цілому сфери книговидання. Йшлося про створення якісних перекладів українських авторів на нідерландську мову й про видання нідерландських авторів українською мовою.

«Сторони обговорили питання співпраці в контексті цифровізації української культури. Запровадження Державного реєстру нерухомих пам’яток України та Реєстру музейного фонду України забезпечить автоматизацію всіх процесів фіксації інформації про культурну спадщину, її стан, наявні цінності. Це допоможе зберігати й відновлювати українську культурну спадщину, а також дасть можливість створити механізми запобігання незаконного руху вкрадених росіянами культурних цінностей», – сказано в повідомленні.