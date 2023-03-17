У Львові створили 3D-тур зруйнованим Маріупольським драмтеатром

Львівська студія Skeiron створила 3D-модель Маріупольського драмтеатру.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Ми запускаємо проєкт #SaveMariupolHeritage, щоб заархівувати архітектурну спадщину українського Маріуполя! Маріуполь – багатостраждальне тимчасово окуповане місто, яке стало символом незламності українських воїнів та громадян, а також свідченням російського тероризму. Ми точно знаємо, що Маріуполь знову стане вільним та українським”, – йдеться у повідомленні.

Наразі фахівці презентували 3D-хмару точок центральної частини міста та 3D-тур Маріупольським драматичним театром.

Зазначається, що глибинний та детальний 3D-тур Маріупольським драматичним театром було створено у співпраці з Center for Spatial Technologies з використанням передової технології фотограмметрії. Спеціалісти зробили зображення екстер’єру та інтер’єру театру, а потім перетворили їх на 3D-модель із картою глибини.

“Наша мета – зробити об’єкти культурної спадщини доступнішими для людей у всьому світі! Цим проєктом ми хочемо привернути увагу світу до міста й продовжити архівувати інші важливі архітектурні та історичні пам’ятки Маріуполя”, – додають розробники.

У тимчасово захопленому російськими військовими Маріуполі загарбники, встановивши огорожу, продовжують демонтувати Драмтеатр, де під завалами досі залишаються тіла загиблих мирних мешканців.

Драматичний театр став трагічним символом злочинів росіян у Маріуполі: 16 березня 2022 року загарбники цілеспрямовано скинули авіабомби на театр, попри величезний напис “ДІТИ”. За попередніми даними, загинули близько 600 людей.