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В Україні запустили проєкт про побут пращурів

17.03.2023

Вийшов проєкт – цикл із 12 відео «Справжній український побут», що розповідає про побутові й естетичні потреби українців у давні часи.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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«Справжній український побут» – це цикл із дванадцяти відео. У кожному епізоді циклу представлені унікальні побутові предмети: скриня, «павук», килим, скульптури, народна ікона, народна картина, обрядовий посуд, гутне скло, рушники, глеки, мисник, свічник», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що протягом циклу відео глядачі дізнаються про магічні обереги, поширені художні народні сюжети, загадки ікон з усміхненими святими. Водночас автори фільму повідомляють про те, у яких регіонах України побутували ті чи інші вироби, з яких матеріалів вони виготовлялися, як називали майстрів.

«Справжній український побут» розказує про косівську кераміку, що внесена до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, і гончарні традиції Опішні, яку називають «українським Римом», – анонсує Держмистецтв у дописі.

Проєкт відіграє важливу культурно-просвітницьку й інформаційну роль, бо через предмети побуту показує красу й самобутність розмаїтої культури українського народу, який бореться нині за свободу всього цивілізованого світу, долаючи імперське, колоніальне зло.

Відео створила компанія FILM.UA Group.

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