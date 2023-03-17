Шойгу представив до нагород пілотів, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper

Міністр оборони рф сергій шойгу хоче дати державні нагороди пілотам літака Су-27, які збили американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем.

В Міноборони росії заявили, що «льотчики запобігли порушенню американським безпілотникм літальним апаратом MQ-9 меж району тимчасового режиму використання повітряного простору, встановленого для проведення спеціальної воєнної операції».

Нагадаємо, 14 березня російський Су-27 перехопив над Чорним морем американський розвідувальний дрон MQ-9 Reaper, який виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі. Літак скидав на дрон паливо, поки той не впав у воду.

Аналітики вважають, що збиття безпілотника не стане причиною прямого конфлікту між США та рф.

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