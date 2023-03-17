Злочинне угруповання постачало в Україну підроблені ліки для онкохворих

Поліцейські викрили чотирьох учасників злочинного угруповання, які продавали в Україні фальсифіковані ліки від онкохвороб.

Про це повідомляють на офіційному порталі Національної поліції України.

Схему організував 34-річний житель Київської області. Фігуранти створили два вебсайти та зареєстрували їх у мережі Інтернет під доменними іменами https://medbrowse.net і https://www.piluli.info, які є співзвучними з іменами вебсайтів, що допомагають шукати лікарські засоби та порівнювати їх ціни в аптеках.

На сторінках магазинів шахраї зазначили телефони, за якими й отримували замовлення. Підробки надсилали поштою. Продукцію закуповували в ЄС, США та Туреччині.

Під час обшуків правоохоронці вилучили фальсифіковані лікарські засоби на десятки мільйонів гривень, гроші, мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи, які містять відомості про вчинення злочинів.

Чотирьом фігурантам повідомили про підозру у фальсифікації лікарських засобів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

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