Генерал Михайло Забродський вирішив скласти мандат народного депутата

Генерал-лейтенант Михайло Забродський, який є народним депутом у фракції «Європейська солідарність», вирішив достроково припинити свої повноваження.

Проєкт постанови вже з’явився на сайті Верховної Ради.

Причини такого рішення нардепа поки не відомі. Однак депутат Ярослав Юрчишин припустив, що він, ймовірно, хоче зосередитись на допомозі Генеральному штабу та особисто Валерію Залужному.

Парламентський комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВРУ вже розглянув заяву нардепа та порекомендував Раді прийняти її.

Нагадаємо, наприкінці лютого народний депутат від «Слуги народу» Олександр Трухін написав заяву про складання депутатського мандату.

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