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Комендантська година в Києві і по регіонах України: актуальний час

17.03.2023

У п’ятницю, 17 березня, мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці планують скоротити комендантську годину. Вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 5:00.

Нова норма почне діяти в Києві з неділі, 26 березня 2023 року, з 00:00.

Метро і наземний громадський транспорт також змінять графік роботи — вони працюватимуть на годину довше, повідомили в мерії.

Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу: з урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.

Аналогічно комендантську годину скоротять в Київській області. Вона триватиме, як у столиці, — з 00:00 до 5:00.

Сhas News зібрав актуальні дані щодо комендантської години по всіх регіонах України:

  • Вінницька область — з 00:00 до 5:00
  • Волинська область — з 00:00 до 5:00
  • Дніпропетровська область — з 00:00 до 5:00
  • Донецька область — з 21:00 до 5:00
  • Житомирська область — з 00:00 до 5:00
  • Закарпатська область — немає
  • Запорізька область — з 23:00 до 5:00
  • Івано-Франківська область — з 23:00 до 5:00
  • м. Київ — з 23:00 до 5:00
  • Київська область — з 23:00 до 5:00
  • Кіровоградська область — з 23:00 до 5:00
  • Луганська область — з 21:00 до 5:00
  • Львівська область — з 00:00 до 5:00.
  • Миколаївська область — з 00:00 до 5:00
  • Одеська область — з 00:00 до 5:00
  • Полтавська область — з 23:00 до 5:00
  • Рівненська область — з 00:00 до 5:00
  • Сумська область — з 23:00 до 4:00
  • Тернопільська область — з 23:00 до 5:00
  • Харківська область — з 23:00 до 5:00
  • Херсонська область — з 19:00 до 6:30
  • Хмельницька область — з 00:00 до 5:00
  • Черкаська область — з 23:00 до 5:00
  • Чернігівська область — з 23:00 до 4:00
  • Чернівецька область — з 00:00 до 5:00

Обмеження під час комендантської години

Під час комендантської години заборонено пересуватися населеним пунктом пішки або на транспортному засобі без спеціальної перепустки.

Виходити з дома можна лише для того, щоб дійти до найближчого укриття.

Під час комендантської години не можуть працювати магазині та розважальні заклади.

Не ходить громадській транспорт, а метро працює лише як укриття.

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