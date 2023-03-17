Комендантська година в Києві і по регіонах України: актуальний час

У п’ятницю, 17 березня, мер Києва Віталій Кличко підтвердив, що в столиці планують скоротити комендантську годину. Вона починатиметься на годину пізніше і триватиме з 00:00 до 5:00.
Нова норма почне діяти в Києві з неділі, 26 березня 2023 року, з 00:00.
Метро і наземний громадський транспорт також змінять графік роботи — вони працюватимуть на годину довше, повідомили в мерії.
Магазини, торговельні центри та ресторани також подовжать свою роботу: з урахуванням часу, аби їх працівники могли дістатися додому до початку комендантської години.
Аналогічно комендантську годину скоротять в Київській області. Вона триватиме, як у столиці, — з 00:00 до 5:00.
Сhas News зібрав актуальні дані щодо комендантської години по всіх регіонах України:
- Вінницька область — з 00:00 до 5:00
- Волинська область — з 00:00 до 5:00
- Дніпропетровська область — з 00:00 до 5:00
- Донецька область — з 21:00 до 5:00
- Житомирська область — з 00:00 до 5:00
- Закарпатська область — немає
- Запорізька область — з 23:00 до 5:00
- Івано-Франківська область — з 23:00 до 5:00
- м. Київ — з 23:00 до 5:00
- Київська область — з 23:00 до 5:00
- Кіровоградська область — з 23:00 до 5:00
- Луганська область — з 21:00 до 5:00
- Львівська область — з 00:00 до 5:00.
- Миколаївська область — з 00:00 до 5:00
- Одеська область — з 00:00 до 5:00
- Полтавська область — з 23:00 до 5:00
- Рівненська область — з 00:00 до 5:00
- Сумська область — з 23:00 до 4:00
- Тернопільська область — з 23:00 до 5:00
- Харківська область — з 23:00 до 5:00
- Херсонська область — з 19:00 до 6:30
- Хмельницька область — з 00:00 до 5:00
- Черкаська область — з 23:00 до 5:00
- Чернігівська область — з 23:00 до 4:00
- Чернівецька область — з 00:00 до 5:00
Обмеження під час комендантської години
Під час комендантської години заборонено пересуватися населеним пунктом пішки або на транспортному засобі без спеціальної перепустки.
Виходити з дома можна лише для того, щоб дійти до найближчого укриття.
Під час комендантської години не можуть працювати магазині та розважальні заклади.
Не ходить громадській транспорт, а метро працює лише як укриття.
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