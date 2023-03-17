Посадовців Голосіївської РДА підозрюють у заволодінні коштами на ремонті укриттів

Начальника управління будівництва Голосіївської РДА підозрюють у заволодінні бюджетними коштами на реконструкції та оснащенні укриттів та службовому підробленні.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Окрім посадовця підозрюваними також є директор комунального підприємства та керівник підрядної організації. За даними слідства, у серпні минулого року начальник управління в Голосіївській РДА забезпечив підконтрольній компанії перемогу в тендері на виконання ремонтних робіт в укриттях двох шкіл Києва.

Після завершення робіт підрядник вніс до документів неправдиві дані про їх вартість, а начальник управління та інспектор технагляду затвердили їх. Столичний бюджет зазнав збитків на понад 500 тис. грн.

Слідство перевряє причетність інших службових осіб Голосіївської РДА до розкрадань коштів. Перед цим прокуратура також повідомила про підозру начальнику Управління освіти Голосіївської РДА. Його підозрюють спричиненні збитків у 1,3 млн грн на закупівлі генераторів для тих же навчальних закладів.

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