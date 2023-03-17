Офіцера з Житомирщини, який побив солдата, відправили під домашній арешт — ЗМІ

Лейтенанта, який побив солдата в навчальному центрі в Житомирській області, відправили під цілодобовий домашній арешт.

Про це із посиланням на ДБР повідомляє «РБК-Україна».

Богунський районний суд міста Житомира обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.

Нагадаємо, 11 березня у мережі з’явилося відео, на якому командир взводу побив солдата на території 190 навчального центру на Житомирщині. Йому повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, стосовно командування військової частини складено адміністративний протокол.

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