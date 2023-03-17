СБУ затримала зрадників, які збирали для ворога дані на Авдіївському напрямку (фото)

СБУ затримала двох інформаторів, які передавали ворогу інформацію про Сили оборони на Авдіївському напрямку.

Зрадники збирали дані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів. Окупанти використовували їх для підготовки ракетно-артилерійських ударів по місцях базування українських військ.

Агентами ворога виявились двоє мешканців Новогродівки Покровського району, які публічно підтримували збройну агресію рф проти України. Розвідінформацію вони передавали через «зв’язкового», яким виявився бойовик терористичної організації «днр».

Слідчі Служби безпеки повідомили обом ворожим інформаторам про підозру. Зловмисники перебувають під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ворожу поплічницю у результаті контрдиверсійних заходів у Кіровоградській області.

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