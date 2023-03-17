Постачальники харчів для ЗСУ продають їх вдвічі дорожче, ніж купують — ЗМІ (фото)

Журналісти «Схем» оприлюднили, скільки тепер Міноборони платить за харчування Збройних сил, отримавши доступ до семи контрактів, укладених з підрядниками. Опублікувати назви усіх компаній журналісти не можуть через прохання Міноборони.

Проаналізувавши витрати на найпопулярніші продукти, розслідувачі виявили, що навіть після зниження цін після зимового скандалу вони все одно перевищують ринкові.

Наприклад, у засекречені грудневі контракти постачальники заклали від 17,7 грн і аж до 27 грн/кг картоплі. Після скандалу деякі фірми знизили ціну до 12,6 грн/кг, але деякі залишили 17,7 грн/кг. При цьому ще взимку самі компанії купували цей продукт за ціною від 7,6 до 10,8 грн/кг. Тобто навіть після зниження цін постачальники мають значний прибуток. Чотири із п’яти проаналізованих компаній продаватимуть армії картоплю майже вдвічі дорожче, ніж вона коштує в більшості мережевих супермаркетів України.

Яблука постачальники продаватимуть військовим за ціною від 25 до 51 грн/кг. При цьому, самі закуповують їх максимум по 15-16 грн/кг. Вартість яєць для Міноборони склала в середньому 9 грн за штуку, хоча закуповують їх компанії в діапазоні 5,4-6,3 грн за штуку.

Самі компанії пояснюють таку різницю в ціні тим, що мусять витрачати гроші на логістику. Хоча експерти кажуть, що у вартість продуктів і так закладаються супутні витрати.

«Ми маємо відвезти, грубо кажучи, в окоп, в Донецьку область, куди ніхто не погоджується їхати, оскільки є ризик втрати машини, кілометраж вимірюється не по прямій, а через понтонні переправи. Так, і собівартість доставки доходить до 10 грн за кілограм продукції», — пояснив завищені ціни директор із закупівель ТОВ «Гарна страва» Денис Ушаков.

У Верховній Раді при цьому стверджують, що постачальники везуть продукти на склади військових частин, звідки військові розбирають їх самостійно.

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