Прикордонники затримали ухилянта, який ховався у вантажівці свого дядька

Прикордонники знайшли чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України, у спальному відсіку вантажівки далекобійника.

Про це повідомили у ДПСУ.

Для того, щоб перетнути кордон, порушник звернувся «за допомогою» до рідного дядька. Той сховав ухилянта під ковдру у спальному відсіку вантажівки, однак прикордонники все одно його помітили.

На чоловіка, який намагався виїхати, оформили адмінпровадження, а далекобійнику загрожує кримінальна відповідальність.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.