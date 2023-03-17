Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт володимира путіна

Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента рф володимира путіна та Уповноваженої з прав дитини в росії Марії Львової-Бєлової.

Про це повідомляє The Guardian.

У заяві суду зазначають, що є підстави вважати, що російській лідер «несе кримінальну відповідальність» за «військові злочини незаконної депортації населення та незаконного переміщення населення з окупованих територій» України в рф.

Генпрокурор України Андрій Костін заявив, що відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину. Це оозначає, що за межами рф його мають арештувати та передати до суду.

«Це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права. Вдячний за нього особисто Прокурору МКС Каріму Хану. Ми щодня тісно співпрацюємо щодо розслідування злочинів, вчинених проти України», — зазначив посадовець.

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