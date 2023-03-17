Англія — Україна: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024

Стало відомо, хто покаже матчі збірної України з футболу у кваліфікації до Євро-2024. Офіційним мовником стала компанія Megogo. Перша трансляція відбудеться 26 березня 2023 року, коли Україна гратиме з Англією.
Кваліфікація Євро-2024: формат
У фінальному турнірі Євро-2024 в Німеччині зіграють 24 європейські збірні.
Автоматично місце на Євро отримала Німеччина як команда-господар.
Інші 23 путівки команди розіграють у відбірному турнірі. Відбір Євро-2024 проходитиме в 10 турів із березня по листопад 2023 року. Путівки до фінального турніру отримають по дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21—26 березня 2024 року.
Кваліфікація Євро-2024: склади груп
Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр
Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.
Група С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.
Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.
Група Е: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова.
Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.
Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.
Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.
Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.
Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.
Відбір Євро-2024: календар матчів збірної України
1 тур
- 23.03.2023. Італія — Англія (21.45)
- Північна Македонія — Мальта (21.45)
2 тур
- 26.03.2023. Англія — Україна (19.00)
- Мальта — Італія (21.45)
3 тур
- 16.06.2023. Мальта — Англія (21.45)
- Північна Македонія — Україна (21.45)
4 тур
- 19.06.2023. Англія — Північна Македонія (21.45)
- Україна — Мальта (21.45)
5 тур
- 9.09.2023. Україна — Англія (19.00)
- Північна Македонія — Італія (21.45)
6 тур
- 12.09.2023. Італія — Україна (21.45)
- Мальта — Північна Македонія (21.45)
7 тур
- 14.10.2023. Україна — Північна Македонія (16.00)
- Італія — Мальта (21.45)
8 тур
- 17.10.2023. Англія — Італія (21.45)
- Мальта — Україна (21.45)
9 тур
- 17.11.2023. Англія — Мальта (21.45)
- Італія — Північна Македонія (21.45)
10 тур
- 20.11.2023. Північна Македонія — Англія (21.45)
- Україна — Італія (21.45)
Час початку матчів вказаний київський.
Англія — Україна: де та коли дивитися трансляцію
Збірна України стартує у відборі Євро-2024 матчем проти Англії. Гра відбудеться у неділю, 26 березня. Початок — о 19:00.
Пряма трансляція буде доступна на
- телеканалі «Megogo Футбол Перший»;
- в інтернеті на платформі Megogo: на каналі «Megogo Футбол Перший» та у розділі «Спорт» за передплатою «Максимальна» або «Спорт».
- місцевих телеканалах «Суспільного».
На Megogo за час до стартового свистка почнеться передматчева студія. Її гостями стануть футбольний тренер Олександр Головко та музикант і любитель футболу Фоззі.
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