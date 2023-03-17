Англія — Україна: де та коли дивитися матч відбору Євро-2024

Стало відомо, хто покаже матчі збірної України з футболу у кваліфікації до Євро-2024. Офіційним мовником стала компанія Megogo. Перша трансляція відбудеться 26 березня 2023 року, коли Україна гратиме з Англією.

Кваліфікація Євро-2024: формат

У фінальному турнірі Євро-2024 в Німеччині зіграють 24 європейські збірні.

Автоматично місце на Євро отримала Німеччина як команда-господар.

Інші 23 путівки команди розіграють у відбірному турнірі. Відбір Євро-2024 проходитиме в 10 турів із березня по листопад 2023 року. Путівки до фінального турніру отримають по дві найкращі збірні кожної групи. Доля ще трьох вакансій вирішиться у стикових матчах Ліги націй, які відбудуться 21—26 березня 2024 року.

Кваліфікація Євро-2024: склади груп

Група А: Іспанія, Шотландія, Норвегія, Грузія, Кіпр

Група В: Нідерланди, Франція, Ірландія, Греція, Гібралтар.

Група С: Італія, Англія, Україна, Північна Македонія, Мальта.

Група D: Хорватія, Уельс, Вірменія, Туреччина, Латвія.

Група Е: Польща, Чехія, Албанія, Фарери, Молдова.

Група F: Бельгія, Австрія, Швеція, Азербайджан, Естонія.

Група G: Угорщина, Сербія, Чорногорія, Болгарія, Литва.

Група H: Данія, Фінляндія, Словенія, Казахстан, Північна Ірландія, Сан-Марино.

Група I: Швейцарія, Ізраїль, Румунія, Косово, Білорусь, Андорра.

Група J: Португалія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Люксембург, Словаччина, Ліхтенштейн.

Відбір Євро-2024: календар матчів збірної України

1 тур

23.03.2023. Італія — Англія (21.45)

Італія — Англія (21.45) Північна Македонія — Мальта (21.45)

2 тур

26.03.2023. Англія — Україна (19.00)

Англія — Україна (19.00) Мальта — Італія (21.45)

3 тур

16.06.2023. Мальта — Англія (21.45)

Мальта — Англія (21.45) Північна Македонія — Україна (21.45)

4 тур

19.06.2023. Англія — Північна Македонія (21.45)

Англія — Північна Македонія (21.45) Україна — Мальта (21.45)

5 тур

9.09.2023. Україна — Англія (19.00)

Україна — Англія (19.00) Північна Македонія — Італія (21.45)

6 тур

12.09.2023. Італія — Україна (21.45)

Італія — Україна (21.45) Мальта — Північна Македонія (21.45)

7 тур

14.10.2023. Україна — Північна Македонія (16.00)

Україна — Північна Македонія (16.00) Італія — Мальта (21.45)

8 тур

17.10.2023. Англія — Італія (21.45)

Англія — Італія (21.45) Мальта — Україна (21.45)

9 тур

17.11.2023. Англія — Мальта (21.45)

Англія — Мальта (21.45) Італія — Північна Македонія (21.45)

10 тур

20.11.2023. Північна Македонія — Англія (21.45)

Північна Македонія — Англія (21.45) Україна — Італія (21.45)

Час початку матчів вказаний київський.

Англія — Україна: де та коли дивитися трансляцію

Збірна України стартує у відборі Євро-2024 матчем проти Англії. Гра відбудеться у неділю, 26 березня. Початок — о 19:00.

Пряма трансляція буде доступна на

телеканалі «Megogo Футбол Перший»;

в інтернеті на платформі Megogo: на каналі «Megogo Футбол Перший» та у розділі «Спорт» за передплатою «Максимальна» або «Спорт».

місцевих телеканалах «Суспільного».

На Megogo за час до стартового свистка почнеться передматчева студія. Її гостями стануть футбольний тренер Олександр Головко та музикант і любитель футболу Фоззі.

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