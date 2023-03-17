16 облгазів викрито на розкраданні блакитного палива на мільярди гривень — СБУ

СБУ та БЕБ повідомили, що викрили 16 облгазів на розкраданні державного блакитного палива на мільярди гривень.

За даними служб, до організації оборудки причетний топменеджмент 16 регіональних газових підприємствах у Київській, Харківській, Дніпропетровській, Львівській, Вінницькій, Житомирській, Волинській, Закарпатській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській та Івано-Франківській областях, які пов’язані з олігархом Фірташем.

Як зазначають в СБУ, «на папері» посадовці платили за газ приватним компаніям, але насправді не отримували від них газу. Інша частина схеми полягала в тому, що облгази отримували плату від клієнтів, але не використовували ці гроші для купівлі газу, а переводили «у тінь».

При цьому вони використовувати запаси державної газотранспортної системи. Це принесло державі збитки на майже 3,5 млрд грн лише у 2021 році.

Зараз в облгазах проводять обшуки. У двох регіонах керівництво газорозподільчими компаніями повернуто державним представникам.

Розслідування ведуть за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.