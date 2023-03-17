Шкарлет подає у відставку: хто може очолити МОН

Сергій Шкарлет подасть у відставку з посади міністра освіти та науки. Про це пише Українська правда з посиланням на джерела у Кабінеті міністрів, Верховній Раді та Офісі президента.

За даними видання, Шкарлет має подати заяву про відставку 17 березня, а у якості кандидатів на його місце розглядають Оксена Лісового та Інну Ящук.

Що відомо про Оксена Лісового

Оксен Лісовий — кандидат філософських наук, директор Національного центру «Мала академія наук України». З початку повномасштабного вторгнення записався добровольцем до складу 95-ї десантно-штурмової бригади.

Що відомо про Інну Ящук

Інна Ящук — доктор педагогічних наук. З 2003 року очолювала факультет початкової освіти та філології Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії.

У 2020 році балотувалася у мери Хмельницького від «Слуги народу», але набрала 4,9% голосів.

У лютому 2022 року очолила Департамент освіти, науки та спорту Міністерства внутрішніх справ, а у січні 2023 року стала держсекретарем міністерства після загибелі свого попередика на посаді Юрія Лубковича у авіакатастрофі у Броварах.

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