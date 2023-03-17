18 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 березня

Сьогодні на Арубі відзначають День прапора.

В Монголії — День чоловіків і солдатів .

В Сирії — День вчителя (Сирія)

В Туреччині сьогодні — День пам’яті Галліполі. Він присвячений морським битвам протягом Дарданельської кампанії 1915 року під час Першої світової війни, коли флот Антанти протистояв силам Османської та Німецької імперій.

В Італії — Національний день пам’яті жертв COVID-19.

Яке релігійне свято 18 березня

Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:

мученика Конона Ісаврійського;

мученика Онисія Усуровського;

мученика Конона Мандонського;

мучениці Іраїди;

мученика Євлампія Палестинського;

преподобного Марка Нітрійського;

преподобного Ісіхія Вифінського.

День ангела 18 березня

Іменини в цей день святкують Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Раїса, Юрій, Іван, Марко, Федір.

Які історичні події стались 18 березня

37 — Калігула став імператором Риму після смерті Тиберія.

1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — омнібус, карета на вісім місць.

1805 — Наполеон I оголосив себе королем Італії. Почалось формування антифранцузької коаліції з Росії, Австрії та Англії.

1839 — китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.

1871 — у Франції центральний комітет Національної гвардії оприлюднив прокламацію про створення Паризької комуни.

1892 — лорд Стенлі Престон заснував кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині — Кубок Стенлі НХЛ).

1890 — Вільгельм II примусив канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.

1913 — у Львові створено військове товариство «Січові стрільці».

1913 — у Салоніках вбили короля Греції Георга I.

1917 — в Росії революціонери заарештували царя Миколу II.

1917 — у Києві відкрили першу українську гімназію.

1946 — у Вашингтоні розпочав роботу Всесвітній банк.

1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобув незалежність від Франції.

1965 — радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.

1977 — вбито президента Республіки Конго Маріана Нгуабі.

1996 — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті (Філіппіни) загинуло 162 людини.

1999 — Югославія на переговорах відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту .

2014 — анексія Криму росією: володимир путін оголосив півострів частиною рф.

2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі — 23 людини загинули.

2018 — володимира путіна обрали президентом рф на 4-й термін.

Хто народився 18 березня

1518 — Адам Ельсгаймер, німецький живописець.

1634 — Мадам де Лафаєтт, французька письменниця.

1844 — Микола Римський-Корсаков, російський композитор.

1858 — Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.

1952 — Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (з 2018).

1959 — Люк Бессон, французький кінорежисер.

1969 — Василь Іванчук, український шахист.

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