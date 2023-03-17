18 березня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 18 березня
Сьогодні на Арубі відзначають День прапора.
В Монголії — День чоловіків і солдатів .
В Сирії — День вчителя (Сирія)
В Туреччині сьогодні — День пам’яті Галліполі. Він присвячений морським битвам протягом Дарданельської кампанії 1915 року під час Першої світової війни, коли флот Антанти протистояв силам Османської та Німецької імперій.
В Італії — Національний день пам’яті жертв COVID-19.
Яке релігійне свято 18 березня
Сьогодні православна церква вшановує пам’ять:
- мученика Конона Ісаврійського;
- мученика Онисія Усуровського;
- мученика Конона Мандонського;
- мучениці Іраїди;
- мученика Євлампія Палестинського;
- преподобного Марка Нітрійського;
- преподобного Ісіхія Вифінського.
День ангела 18 березня
Іменини в цей день святкують Іраїда, Андрій, Костянтин, Кирило, Раїса, Юрій, Іван, Марко, Федір.
Які історичні події стались 18 березня
37 — Калігула став імператором Риму після смерті Тиберія.
1662 — у Парижі почав курсувати перший громадський транспорт — омнібус, карета на вісім місць.
1805 — Наполеон I оголосив себе королем Італії. Почалось формування антифранцузької коаліції з Росії, Австрії та Англії.
1839 — китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни.
1871 — у Франції центральний комітет Національної гвардії оприлюднив прокламацію про створення Паризької комуни.
1892 — лорд Стенлі Престон заснував кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині — Кубок Стенлі НХЛ).
1890 — Вільгельм II примусив канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку.
1913 — у Львові створено військове товариство «Січові стрільці».
1913 — у Салоніках вбили короля Греції Георга I.
1917 — в Росії революціонери заарештували царя Миколу II.
1917 — у Києві відкрили першу українську гімназію.
1946 — у Вашингтоні розпочав роботу Всесвітній банк.
1962 — укладені Евіанські угоди, за якими Алжир здобув незалежність від Франції.
1965 — радянський космонавт Олексій Леонов здійснив перший в історії вихід людини у відкритий космос.
1977 — вбито президента Республіки Конго Маріана Нгуабі.
1996 — у пожежі в нічному клубі в місті Кесон-Сіті (Філіппіни) загинуло 162 людини.
1999 — Югославія на переговорах відмовилася прийняти план мирного врегулювання косовського конфлікту .
2014 — анексія Криму росією: володимир путін оголосив півострів частиною рф.
2015 — збройний напад на Національний музей Бардо в Тунісі — 23 людини загинули.
2018 — володимира путіна обрали президентом рф на 4-й термін.
Хто народився 18 березня
1518 — Адам Ельсгаймер, німецький живописець.
1634 — Мадам де Лафаєтт, французька письменниця.
1844 — Микола Римський-Корсаков, російський композитор.
1858 — Рудольф Дізель, німецький інженер, винахідник двигуна внутрішнього згоряння.
1952 — Саломе Зурабішвілі, президент Грузії (з 2018).
1959 — Люк Бессон, французький кінорежисер.
1969 — Василь Іванчук, український шахист.
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