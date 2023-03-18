Британське видавництво створює книжки-білінгви для українських дітей

Британське освітнє видавництво Badger Learning створить шість найменувань англо-українських книжок для дітей, щоб сприяти кращій адаптації вимушених переселенців з України у Великій Британії.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Читомо.

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Білінгви будуть представлені серією «Детективне агентство прибульців», створеною Роджером Герном і Джейн Ей Сі Вест. Книжки розраховані на читачів від 8 до 14 років.

2022 року Badger Learning у відповідь на російсько-українську війну, через яку десятки тисяч дітей були змушені покинути свою батьківщину та переїхати в інші країни, зокрема, і у Велику Британію, виклало у вільний доступ електронні версії шести англо-українських книжок.

«Ми були вражені реакцією шкіл і сімей, бо понад 13 000 копій наших книжок було завантажено з усього світу, включно з Україною», – йдеться на сайті видавництва.

У Badger Learning відзначають, що провели опитування, щоб дізнатись, потреба у яких виданнях є найбільш актуальною. 74% його учасників вказали, що хотіли б мати друковані книжки. Щодо жанрового розподілу, то 99% респондентів зацікавлені у читанні художньої літератури – пригодницьких, гумористичних, екшн творів.

Тому Badger Learning зупинились на серії «Детективне агентство прибульців», яка розповідає про різноманітні пригоди Джека Свіфта та Ванди Даркстар.

Шість попередніх білінгв будуть у вільному доступі, а шість нових продаватимуться, адже, як зазначають у Badger Learning, видавництво є невеликим і наразі не може собі дозволити безоплатне розповсюдження контенту.

Нові електронні книжки серії «Детективне агентство прибульців» будуть доступні з 31 березня. До кожної історії додаватиметься бонус – безкоштовна аудіокнижка англійською мовою.